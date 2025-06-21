Дюрант розповів, чи справді були бійки в роздягальні Фінікса

Дворазовий чемпіон НБА Кевін Дюрант прокоментував інформацію про бійки в роздягальні Фінікс Санз.

Відповідний пост він опублікував у мережі Х.

Раніше була інформація про поганий мікроклімат у Фініксі і навіть – бійки у роздягальні Санз. Зокрема, про це розповідав ексгравець НБА Демаркус Казінс.

"Це якесь лайно, яке нам підкинули. Так-так, ми були нікудишні цього року, ха-ха-ха, але навіть і близько до такого не доходило. Ніколи" , – написав Дюрант.

36-річний баскетболіст у минулому сезоні провів 62 матчі в НБА, в середньому набираючи 26,6 очка, 6,0 підбирання і 4,2 передачі.

Фінікс завершив сезон із балансом перемог/поразок 36-46, не вийшовши до плей-оф.

Раніше стало відомо, що Кевін Дюрант придбав міноритарний пакет акцій французького Парі Сен-Жермен.