Дюрант розповів, чи справді були бійки в роздягальні Фінікса
Кевін Дюрант
NBA
Дворазовий чемпіон НБА Кевін Дюрант прокоментував інформацію про бійки в роздягальні Фінікс Санз.
Відповідний пост він опублікував у мережі Х.
Раніше була інформація про поганий мікроклімат у Фініксі і навіть – бійки у роздягальні Санз. Зокрема, про це розповідав ексгравець НБА Демаркус Казінс.
"Це якесь лайно, яке нам підкинули. Так-так, ми були нікудишні цього року, ха-ха-ха, але навіть і близько до такого не доходило. Ніколи", – написав Дюрант.
36-річний баскетболіст у минулому сезоні провів 62 матчі в НБА, в середньому набираючи 26,6 очка, 6,0 підбирання і 4,2 передачі.
Фінікс завершив сезон із балансом перемог/поразок 36-46, не вийшовши до плей-оф.
Раніше стало відомо, що Кевін Дюрант придбав міноритарний пакет акцій французького Парі Сен-Жермен.