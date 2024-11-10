Колишній опонент Джошуа та Чісори пояснив, чому Ф'юрі програв Усику перший бій

Камерунець Карлос Такам (40-8-1, 28 КО) вважає, що Ф'юрі в першому бій проти Усика багато часу приділив на ігри, що і позначилося на результаті.

Його слова цитує Seconds OUT.

"У першому поєдинку Ф'юрі занадто багато грав. Занадто багато. Ось чому Ф'юрі програв: він занадто багато грав. Так, для нього це було легко. Багато для Ф'юрі йшло легко, і він думав, що переможе, що це буде легка перемога. Але" все пішло негаразд. Я думаю, що у реванші Ф'юрі буде серйозним. І йому необхідно бути серйозним, тому що Усик – не маленький пацан. Він добрий боєць, але я вважаю, що Ф'юрі переможе у реванші", – сказав Такам.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.