Без контракту: бронзовий призер Суперліги не знає, де гратиме в цьому сезоні

18-річний захисник Ілля Упир поки не має контракту з жодним клубом на новий сезон.

Про це він розповів в інтерв’ю ФБУ.

У минулому сезоні української Суперліги молодий гравець виступав за Черкаські Мавпи, з якими ставав бронзовим призером чемпіонату. Втім, поки невідомо, за який клуб Упир гратиме цього року.

"Наразі не маю контракту, але найближчим часом буду вирішувати, де гратиму", – заявив захисник.

У сезоні 2024/25 Суперліги Упир в середньому проводив на майданчику понад 14 хвилин, набираючи за гру 3.1 та збираючи 1.8 підбирання.

Наразі Упир знаходиться в розташуванні збірної U-20. Команда Валерія Плеханова готується до участі Євробаскеті-2025. Турнір пройде в грецькому Іракліоні 12-20 липня.

Збірна України потрапила до групи C, суперниками команди стануть Бельгія, Німеччина та Італія.

Раніше визначився розширений склад збірної України U-20 на Євробаскет-2025 у Дивізіоні А.