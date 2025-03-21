Кривбас поступився Говерлі у матчі Суперліги

В Черкасах відбувся перший матч тижня регулярного чемпіонату Суперліги, в якому криворізький Кривбас поступився Прикарпаттю-Говерлі.

Поєдинок завершився з рахунком 88:92.

Найрезультативнішим став гравець Кривбасу Михайло Бублик, в активі якого 33 очки та 2 передачі. У переможців Ілля Кабацюра набрав 24 очка, а у Лейтерренса Ріда 23 очка,

Чемпіонат України з баскетболу – регулярний сезон

21 березня

Кривбас – Говерла 88:92 (18:20, 25:25, 22:18, 23:29)

Кривбас: Бублик 33, Ловінгс 4 + 5 передач, Келлі 7 + 6 підбирань + 7 передач + 4 перехоплення, Водолазський 12, Товкач 19 + 9 підбирань – старт; Биков 6, Триколенко 4, Мельнік 3, Єрмаков 0

Прикарпаття-Говерла: Марків 10, Чугунов 10 + 6 підбирань, Дроздов 0, Морозов 17 + 7 підбирань, Кузнецов 4 – старт; Кабацюра 24, Рід 23 + 5 передач, Іванов 4, Стародуб 0, Бречка 0

Черкаський бабл Суперліги продовжиться завтра, 22 березня, коли Говерла проведе свій другий матч. Її наступним суперником будуть місцеві Мавпи. Ця гра розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, що завтра також відбудеться фінал Кубку України, у якому зійдуться Дніпро та Рівне. Старт цього поєдинку запланований на 13:00.