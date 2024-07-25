Хто прийде на зміну легендам? Головні молоді таланти баскетбольного турніру Олімпіади в Парижі

До старту Олімпіади-2024 залишилось декілька днів. В індивідуальних видах спорту все більш-менш зрозуміло: фаворитами вважаються ті, хто вже давно здобуває успіх. У командних видах є більше маневрів для того, аби cтати помітною фігурою, попри другорядну роль у колективі.

Баскетбольний турнір на Олімпійських іграх давно не був таким інтригуючим. Ми вже згадували, що домінація США з кожним циклом падає, у Франції та Німеччини виросло солідне покоління, а лідер Сербії Нікола Йокич станом на зараз є найкращим баскетболістом світу. Слідом за ним йде грек Янніс Адетокумбо.

Дивлячись на таку кількість зірок варто не забувати, що рано чи пізно їх час мине, тому варто придивлятися і до тих, хто буде сяяти замість них.

Баскетбол — не теніс, бокс чи Формула-1. На вершині у ньому не три, чотири чи п’ять виконавців, а куди більше. І проєкцію щодо кар’єри того чи іншого баскетболіста вже можна дати, коли він знаходиться у віці 18-23 років. Тому для виділення головних молодих талантів цієї Олімпіади було всього три критерії: не більше 23-х років, перші Олімпійські ігри в кар’єрі, значні індивідуальні досягнення.

Екзотичний талант

Японця Юкі Кавамуру знають лише прискіпливі фанати баскетболу. І, повірте, якби ви з ним їхали у вагоні метро, стояли у черзі в супермаркеті чи обговорювали б роботи Хаяо Міядзакі, то ви б точно не подумали, що популярність він здобув завдяки "грі великих чоловіків". Зріст Юки всього 173 сантиметри.

Юкі Кавамура Getty Images

Тим не менш, Кавамуру це не зупиняє. Так, 23-річним плеймейкер ще не грав за межами рідної країни, не був обраний на драфті НБА, проте уже має солідні успіхи у чемпіонаті Японії, який вважається одним з найсильніших у Азії.

У нього уже є нагорода найціннішого гравця місцевого елітного дивізіону за підсумками сезону 2022/2023. Чудову статистику захисник демонстрував і минулої першості: 20,9 очка + 8,0 передач за 31 хвилину на паркеті.

Якщо "цифри" у японській лізі не показник, то зробимо флешбек у вересень 2023 року. Збірна Японії обіграла Фінляндію (98:88) на груповій стадії ЧС-2023, програючи у третій чверті "-18". Кавамура приніс своїй команді 25 очок і віддав 9 передач. Загалом баскетбольний Мундіаль плеймейкер завершив з показником 13,6 очка та 7,6 передач. За асистами він посів третє місце на турнірі. Не треба бути Нострадамусом, щоб здогадатись, що і на паркетах Парижу мініатюрний японець "запалить", бо мені здається, "йому нравиться, як воно горить, як всі навколо бігають, суєтяться". (я хз чи можна отсилки на меми робить в статті)

Кризовий талант

Щоб далеко не йти від минулорічного чемпіонату світу, згадаємо і Джоша Гідді. Форвард тоді отримав нагороду Висхідна зірка.

Збірна Австралії не змогла пробитись до ¼ фіналу, але сам Гідді 5 матчів двох групових етапів провів досить шикарно: 19,6 очка, 6,0 передачі та 5,0 підбирання за 27 хвилин на паркеті.

Все йшло у нього чудово і на клубному рівні. №6 драфту-2021 проводив важливі хвилини у "Оклахомі", робив тріпл-дабли і вважався тим, навколо кого "Тандер" будуть будувати команду. Все змінив минулий сезон.

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Функції плеймейкера повністю забрав на себе Шай Гілджес-Александер, роль другої зірки відійшла Чету Холмгрену, а обмеженість в атаці та не найкраща гра в захисті один на один призвели до того, що у вирішальній серії плей-оф проти "Далласа" Джош взагалі став резервістом і проводив по 15 хвилин на паркеті.

"Оклахома" ще до драфту обміняла його на досвідченого Алекса Карузо в "Чикаго". Ігри в Парижі — чудовий шанс для Гідді довести керівникам "Тандер", що вони помилилися, а самому собі повернути впевненість. Все таки не даремно його IQ на паркеті порівнюють з такими легендами, як Стів Неш чи Меджик Джонсон.

П’янкий талант

Збірна Іспанії — головна домінантна сила на європейській арені у XXI столітті. До усіх її попередніх перемог були причетні Пау Газоль, Марк Газоль, Хосе Кальдерон, Серхіо Родрігес, Руді Фернандес та Серхіо Юль. Перші троє давно завершили кар’єру, Родрігес повісив кросівки на цвях декілька тижнів тому, Фернандес, для якого це вже буде шоста (!) Олімпіада, зробить це відразу після турніру, а Юлю у листопаді виповниться 37 років, що дуже прямо натякає, що навряд чи він буде представляти "Фурію Роху" на наступному великому турнірі. Зараз у іспанців проблеми з молодим поколінням.

Головною надією є Санті Альдама. 22-річний бігмен був обраний під №30 на драфті 2021 "Ютою", але відразу ж його відправили трейдом у "Мемфіс". Перші два роки у "ведмедях" він був гравцем ротації. Перспективні плани команди з Теннессі зламали серйозні травми провідних лідерів, але для Санті це надало шанс.

Санті Альдама Getty Images

213-сантиметровий іспанець чудово відігравав свої хвилини. Він рухливий, з дальнім кидком, можливо не ас захисного плану, але і не, вибачте за сленг, "дірка" в обороні. Санті немов відомий іспанський напій сангрія. Смакує чудово, п'янить повільно, але якщо вдосталь ним насолоджуватися, то результат буде.

Сіквеловий талант

Німеччина завжди асоціюється з якістю. В автомобілях, техніці, футболі, а тепер ще і в іншому командному виді спорту з м’ячем. Педантичний, стійкий, покроковий підхід дає результат у всьому, за що беруться німці.

Важко повірити, але довгий період часу на всю Німеччину був лише один баскетболіст хай-левелу - Дірк Новіцкі. Зараз ця збірна має практично ідентичну копію — Франца Вагнера.

Франц Вагнер Getty Images

Можна трохи причепитись, що і зріст поменше, і відсоток влучать погірше та і немає такого вбивчого кидка з відхиленням, яким володів Дірк.

Але!

Статистика Новіцкі на третій сезон у НБА: 21,8 очка + 9,2 підбирання + 2,1 передачі за 38 хвилин на паркеті.

Статистика Вагнера на третій сезон у НБА: 19,7 очка + 5,3 підбирання + 3,7 передачі за 32,5 хвилини на паркеті.

Ймовірно, досягти легендарності Новіцкі Франц не зможе, адже оригінал завжди краще за сіквел, але саме 22-річний форвард буде "обличчям" баскетбольної Бундестім у наступні роки.

Впевнений у собі талант

Ентоні Едвардс провів проривний рік. Він давав "Міннесоті" не тільки скоринг, але і захист, хайлайти, треш-ток проти суперників і гучні заяви на пресконференціях.

У 2022 році вийшов фільм "Дорога до НБА" з Адамом Сендлером. Головним антагоністом, хоча, правильніше буде, хуліганом фільму був персонаж на ім’я Керміт Віллс, якого грав саме Едвардс. З плином часу приходить розуміння, що професіональний баскетболіст не грав роль, а був собою. Пихатість, самовпевненість та певна зневага до опонента — не гра, а такий і є Едвардс. І це не робить його поганою людиною, а тим паче баскетболістом.

22-річного Ентоні порівнюють з самим Майклом Джорданом. І не тільки через візуальну схожість, а і через його витівки і слова, які часто підтверджуються ділом. Поки що по нагородам до Його повітрянності зірці "Тімбервулвз" далеко, але і Майкл вперше чемпіоном став у 28 років.

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"Я — перша опція в команді. Ви можете дивитися на це інакше, але маю свій погляд. Я виходжу на майданчик та граю у свою гру".

І це заявив 22-річний хлопець, поруч з яким будуть бігати Леброн Джеймс, Стефен Каррі, Кевін Дюрант та ще вісім гравців високого рівня. З одного боку таке може і відштовхнути, та Ентоні просто знає собі ціну і свою цінність.

Головний талант

НБА — одна з найбагатших організацій у світі. Безліч телекомпаній, отт-платформ платять шалені кошти, щоб отримати права на трансляцію матчів асоціації. У 2022 році сталось неочікуване — НБА купила права на показ деяких матчів французької ліги, щоб робити нарізку хайлайтів юного бігмена "Метрополітана" Віктора Вембаньями. Ще за рік до драфту було зрозуміло, що саме француз головна ціль того клубу, який отримає перший пік ярмарки талантів.

Віктор Вембаньяма Getty Images

За рік перебування у "Сан-Антоніо" 19-річний центровий показав неймовірну статистику, посів друге місце у гонці за нагороду Defensive Player of the Year, встановив декілька рекордів франшизи.

Прогнози щодо Віктора грандіозні. Хтось каже, що він стане другим гравцем в історії НБА після Вілта Чемберлена, який набере 100 очок. Хтось впевнений, що він регулярно буде робити квадрупл-дабли.

Рідні трибуни мають допомогти Вембаньямі почуватися вільно й демонструвати всі свої таланти на майданчику. Є великі передумови, що цей хлопчина впродовж кар’єри перепише історію. Тому насолоджуємося його становленням.

Руслан Травкін для Чемпіона