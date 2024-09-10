Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Визначився фаворит на посаду головного тренера збірної Франції

Руслан Травкін — 10 вересня, 23:35
Визначився фаворит на посаду головного тренера збірної Франції
Фредерік Фоту
www.facebook.com/JLBASKETBOURG

Збірну Франції може очолити наставник клубу Бур Фредерік Фоту.

Про це повідомляє ресурс BeBasket.

Останні два роки 51-річний фахівець тренує Бур і досяг із клубом чудових результатів. Також він працював з Метрополітаном.

У якості гравця Фоту сім разів ставав чемпіоном Франції у складі По-Ортеза.

Нагадаємо, Венсан Колле, який очолював національну команду з 2009 року, пішов у відставку після домашньої Олімпіади-2024. Франція стала срібним призером турніру, програвши у фіналі збірній США.

баскетбол Збірна Франції з баскетболу

Збірна Франції з баскетболу

Джокер збірної Франції на Олімпійських іграх зацікавив Філадельфію
Баскетболіст збірної Франції після вдалого виступу на Олімпійських іграх зацікавив клуб НБА
16 років домінації: збірна США вп’яте поспіль виграла Олімпійські ігри
Франція зіграє з Німеччиною, США — з Сербією у півфіналі Олімпійських ігор-2024 з баскетболу
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022

Останні новини