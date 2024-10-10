Фанати титулованого хорватського клубу вимагають відставки колишнього наставника Миколаєва

Фанати хорватської Цибони вимагають від керівництва клубу відправити у відставку американського фахівця Кріса Томаса.

Про це пише видання Telegraf.rs.

Під час матчу Адріатичної ліги, у якому Цибона зазнала поразки від словенської КРКА (74:81), у 43-річного наставника стався словесний конфлікт з фанатами.

Після гри у своїх соцмережах вони опублікували допис, закликавши керівництво його звільнити через це, а також через невдалі результати команди. Цибона у 4 матчах здобула лише 1 перемогу.

Кріс Томас у липні 2020 року очолив український МБК Миколаїв, але на початку жовтня подав у відставку. Причиною тоді стала пандемія COVID. Під його керівництвом "корабели" не провели жодного матчу.