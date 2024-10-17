Жодного американця у трійці найкращих: ESPN опублікувала рейтинг гравців НБА

Відомий аналітичний портал ESPN напередодні сезону-24/25 опублікував щорічний рейтинг найкращих гравців НБА.

На думку експертів ESPN, сербський центровий Денвера очолює цей список. Слідом за ним йде лідер Далласа словенець Лука Дончич. На третьому місці розташувався грек Янніс Адетокумбо, який представляє Мілвокі.

Варто зазначити, що і четверту сходинку віддали не американцю – туди поставили канадця Шея-Гілджес Александера з Оклахоми.

Рейтинг гравців НБА від ESPN:

Нікола Йокіч (Денвер) Лука Дончич (Даллас) Янніс Адетокумбо (Мілуокі) Шей Гілджес-Александер (Оклахома) Джейсон Тейтум (Бостон) Стефен Каррі (Голден Стейт) Леброн Джеймс (Лейкерс) Джоел Ембійд (Філадельфія) Кевін Дюрент (Фінікс) Ентоні Едвардс (Міннесота)

Нагадаємо, чемпіон НБА Бостон Селтікс вирішив відрахувати українця Дмитра Скапінцева.