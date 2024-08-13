Форвард Лейкерс Ентоні Девіс планує зіграти на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє Basketball Sphere.

Журналіст Еван Сідері стверджує, що гравець виявив бажання зіграти на ще одній Олімпіаді. Бігмен у ростері буде виконувати функції ветерана. На той момент йому вже буде 35 років.

Девіс на іграх у Парижі-2024 набирав 8,3 очка, робив 6,7 підбирання та віддавав 2,0 передачі у середньому за гру. Ентоні кожен матч починав з лави запасних. Варто зазначити, що Девіс також вигравав золото Лондона-2012.

Нагадаємо, збірна США стала чемпіоном Олімпійських ігор-2024, здолавши у фіналі збірну Франції.