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Колишнього гравця Лейкерс визнали винуватим у зґвалтуванні

Володимир Максименко — 4 липня 2025, 09:02
Колишнього гравця Лейкерс визнали винуватим у зґвалтуванні
Бен Маклемор
instagram.com/b_mclemore23

Атакувального захисника турецького Меркезефенді Бена Маклемора визнано винуватим у зґвалтуванні.

Про це повідомляє ESPN.

Подія трапилась на вечірці у 2021 році, а вперше обвинувачення було висунуто у квітні 2024-го.

Жертва, якій на момент вчинення правопорушення було 21 рік, заявила, що перебувала у той момент у стані сильного алкогольного сп'яніння та не могла дати згоду чи незгоду на статевий акт.

Маклемор на суді заявив, що він отримав згоду на інтимну близькість із дівчиною, хоча також перебував у той момент у нетверезому стані.

Тепер на баскетболіста очікує ще одне судове засідання, на якому буде винесено вирок – воно відбудеться 9 липня.

На драфті НБА у 2013 році Маклемора було обрано під сьомим номером. За свою кар'єру захисник грав у складі Лейкерс, Портленда, Х'юстона, Сакраменто та Мемфіса. Загалом на рахунку американця 556 матчів у межах ліги. Гравець в середньому проводив на паркеті 22 хвилини, за які набирав 9 очок та виконував 2,3 підбирання.

Раніше відома порноактриса подала позов на зірку НБА Вільямсона.

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