Колишній гравець низки клубів Суперліги проявив героїзм на війні

Колишній баскетболіст Юрій Зозуля проявив героїзм на війні, за що 31 грудня 2024 року отримав орден "Богдана Хмельницького" ІІІ ступеня від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Про це інформує пресслужба Федерації баскетболу України.

24 серпня 2024 року в районі н.п. Коренево Курської області лейтенант Юрій Зозуля під час реалізації свого плану долучився до штурмової групи, яка зайшла у тил ворога. Він, озброєний автоматом і гранатами, нейтралізував двох бійців противника, які забезпечували прикриття кулеметного гнізда. Це допомогло успішно штурмувати позиції українськими силами.

У процесі зачистки один з бійців української групи отримав серйозне поранення. Юрій Зозуля особисто вивів пораненого під обстрілом до безпечного місця, надавши першу медичну допомогу та забезпечивши його евакуацію до тилового медичного пункту.

Згодом ворог активізувався, щоб відбити втрачені позиції. Лейтенант Зозуля, перебуваючи на фланзі, організував оборону разом з невеликою групою бійців. Завдяки його вогню, було відбито атаку ворожої піхоти, а позиції українських військ залишились під контролем.

На професійному рівні Юрій виступав за Дніпро, Сумихімпром, Дніпро-Азот, БК Донецьк, МБК Миколаїв, Черкаські Мавпи, Волиньбаскет.

Нагадаємо, на війні воїни ЗСУ зуміли ліквідувати вихованця російського гандбольного клубу Пєрмскіє Мєдвєді Іллю Кожевнікова.