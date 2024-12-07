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Дніпро зіграє зі Старим Луцьком, Рівне прийме БК Запоріжжя в Суперлізі України

Станіслав Лисак — 7 грудня 2024, 10:32
Дніпро зіграє зі Старим Луцьком, Рівне прийме БК Запоріжжя в Суперлізі України
ФБУ

Сьогодні, 7 грудня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.

У першій грі віцечемпіон України БК Рівне протистоятиме Запоріжжю. Також проведуть поєдинок господарі майданчика та чемпіони України — Старий Луцьк прийматиме Дніпро.

Суперліга України з баскетболу
Регулярний чемпіонат, 7 грудня

15:00 БК Рівне – БК Запоріжжя

18:00 Старий Луцьк – Дніпро

Нагадаємо, що форвард Дніпра Станіслав Тимофеєнко став найкращим гравцем Суперліги у листопаді.

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