Дніпро зіграє зі Старим Луцьком, Рівне прийме БК Запоріжжя в Суперлізі України
ФБУ
Сьогодні, 7 грудня, у межах регулярного чемпіонату Суперліги України відбудеться два поєдинки.
У першій грі віцечемпіон України БК Рівне протистоятиме Запоріжжю. Також проведуть поєдинок господарі майданчика та чемпіони України — Старий Луцьк прийматиме Дніпро.
Суперліга України з баскетболу
Регулярний чемпіонат, 7 грудня
Регулярний чемпіонат, 7 грудня
15:00 БК Рівне – БК Запоріжжя
18:00 Старий Луцьк – Дніпро
Нагадаємо, що форвард Дніпра Станіслав Тимофеєнко став найкращим гравцем Суперліги у листопаді.