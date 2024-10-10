Триразовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар’єри
Триразовий чемпіон НБА Денні Грін оголосив про завершення кар’єри.
Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі X.
У жовтні 2023 року Гріна відрахувала Філадельфія. У сезоні-2023/24 він провів лише 2 матчі.
Влітку він говорив, що не пішов на пенсію і має намір повернутися у лігу.
37-річний Грін провів 15 сезонів в НБА. Він є одним із чотирьох гравців в історії ліги, які вигравали чемпіонати з трьома різними командами (у 2014 році зі Сан-Антоніо, у 2019-му Торонто і у 2020-му з Лос-Анджелес Лейкерс).
Раніше повідомлялося, що відомий американський баскетболіст Деррік Роуз вирішив оголосити про завершення кар'єри.
Роуз був обраний на драфті-2008 під №1. Йому пророкували велику кар'єру, що він почав доводити зі свого першого сезону. За підсумками регулярного чемпіонату-2010/11 його визнали MVP.