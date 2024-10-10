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Чемпіон Баскетбол

Триразовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар’єри

Олексій Мурзак — 10 жовтня, 18:18
Триразовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар’єри
Денні Грін
ESPN

Триразовий чемпіон НБА Денні Грін оголосив про завершення кар’єри.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі X.

У жовтні 2023 року Гріна відрахувала Філадельфія. У сезоні-2023/24 він провів лише 2 матчі.

Влітку він говорив, що не пішов на пенсію і має намір повернутися у лігу.

37-річний Грін провів 15 сезонів в НБА. Він є одним із чотирьох гравців в історії ліги, які вигравали чемпіонати з трьома різними командами (у 2014 році зі Сан-Антоніо, у 2019-му Торонто і у 2020-му з Лос-Анджелес Лейкерс).

Раніше повідомлялося, що відомий американський баскетболіст Деррік Роуз вирішив оголосити про завершення кар'єри.

Роуз був обраний на драфті-2008 під №1. Йому пророкували велику кар'єру, що він почав доводити зі свого першого сезону. За підсумками регулярного чемпіонату-2010/11 його визнали MVP.

Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антоніо Торонто НБА

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