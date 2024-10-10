Триразовий чемпіон НБА оголосив про завершення кар’єри

Триразовий чемпіон НБА Денні Грін оголосив про завершення кар’єри.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі X.

У жовтні 2023 року Гріна відрахувала Філадельфія. У сезоні-2023/24 він провів лише 2 матчі.

After 15 NBA seasons, Danny Green says he is retiring. Green, who’s announcing the retirement on his podcast Thursday, is one of four players in NBA history to win championships with three different teams (2014 with Spurs, 2019 with Raptors, 2020 with Lakers). pic.twitter.com/d2mIOG62lh — Shams Charania (@ShamsCharania) October 10, 2024

Влітку він говорив, що не пішов на пенсію і має намір повернутися у лігу.

37-річний Грін провів 15 сезонів в НБА. Він є одним із чотирьох гравців в історії ліги, які вигравали чемпіонати з трьома різними командами (у 2014 році зі Сан-Антоніо, у 2019-му Торонто і у 2020-му з Лос-Анджелес Лейкерс).

Раніше повідомлялося, що відомий американський баскетболіст Деррік Роуз вирішив оголосити про завершення кар'єри.

Роуз був обраний на драфті-2008 під №1. Йому пророкували велику кар'єру, що він почав доводити зі свого першого сезону. За підсумками регулярного чемпіонату-2010/11 його визнали MVP.