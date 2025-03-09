Центровий Маямі сплатить значний штраф через нецензурну лайку на адресу рефері

Форвард Маямі Хіт Едріс Адебайо отримав штраф від НБА за свою реакцію на вердикт судді під час суперечливого епізоду в матчі з Міннесотою (106:104).

Про це повідомляє ESPN.

Під завісу матчу гравець намагався виконати триочковий кидок, проте суперник не дав йому це зробити. Внаслідок атаки Рендла, Адебайо впав, але рефері вирішив не призначати фол, після чого матч було завершено.

Бем дуже бурхливо відреагував на рішення арбітра, висловлюючи йому свої претензії у нецензурній формі. НБА постановила, що рішення було вірним, а сам Адебайо має сплатити штраф у 50 000 доларів.

Зазначимо, що сьогодні вночі у поєдинку з Бостоном травму отримав Леброн Джеймс.