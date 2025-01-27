У нас немає стосунків: гравець Фінікса заявив, що не розмовляє з тренером вже два місяці

Центровий Фінікс Санз Юсуф Нуркич зізнався, що протягом останніх двох місяців він жодного разу не розмовляв із тренером Майком Буденхольцером.

Слова 30-річного боснійця наводить ESPN.

"У нас немає стосунків. Тож, все гаразд. Я просто маю бути професіоналом і робити все, що можу. Працювати і бути готовим до всього, що може статися, але ніякого хаосу, я не маю приносити його в цю команду. У них його і так достатньо. Намагаюся бути якомога професійнішим і працювати на повну для чогось іншого", – сказав Нуркич.

Нещодавно баскетболіста перевели зі стартової п'ятірки на лаву запасних. Його місце на майданчику зайняв Мейсон Пламлі.

"Важко зрозуміти, чому так сталося. Як ви знаєте, я намагаюся робити все, що вони від мене хочуть. Я граю свою роль або щось на зразок того, але в кінці кінців, це НБА".

Це рішення Буденхольцера пов'язують з бажанням клубу обміняти Нуркича. Проте сам центровий вірить, що він залишиться в команді після дедлайну трейдів. Хоча й додав, що готовий до всього.

"Одні двері зачиняються, інші рано чи пізно відчиняються. Було так, як було. Життя несправедливе".

Цього сезону Юсуф Нуркич взяв участь у 25 матчах, у яких набирав у середньому 8,6 очка, 9,2 підбирання, 1,9 передачі та 0,6 блок-шота.

Раніше стало відомо, що одна з молодих зірок НБА звернулася за порадою до Майкла Джордана.