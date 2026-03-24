У Дніпрі через російську атаку пошкоджено квартиру баскетболіста місцевого клубу

Внаслідок російської атаки на Дніпро 24 березня зазнала пошкоджень квартира баскетболіста місцевого клубу Дніпро Максима Закурдаєва.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

За словами спортсмена, під час вибуху він перебував удома разом із дружиною та двома котами. Після того як ударною хвилею вибило скло, баскетболіст закрив собою жінку, а потім родина евакуювалася.

"Спочатку скло розбилося. Щось почало летіти, а потім вже вибухова хвиля, вибух почувся. Я перше, що обійняв дружину, щоб хоч якось захистити від уламків. Потім ми побігли до котів, у нас два кота. Потім у ванну відійшли, щоб хоч якось врятуватися. Через 2-3 хвилини вже прийшли до тями і почали потроху евакуюватися".

Закурдаєв зазначив, що отримав незначні подряпини від уламків, тоді як сама оселя зазнала серйозних пошкоджень: вибито вікна, потрощено речі та розбито балкони. На час проведення ремонту подружжя планує проживати у знайомих.

Вдень 24 березня російські окупанти атакували Дніпро, зокрема безпілотник РФ влучив у 14-поверховий житловий будинок.