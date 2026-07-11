Український форвард став гравцем аргентинського Індепендьєнте

Український баскетболіст Андрій Грицак став гравцем аргентинського клубу Індепендьєнте, який виступає у Національній лізі.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Індепендьєнте українською мовою привітав Грицака з переходом до команди.

"Ласкаво просимо, Андрію", – йдеться у дописі клубу.

Угода з українським форвардом розрахована на сезон-2026/27. До нової команди Грицак приєднався після виступів за Джуджуй Баскет у попередньому сезоні чемпіонату Аргентини.

Грицак грає на позиції форварда та має зріст 2,01 метра. Раніше він захищав кольори Будівельника, а також виступав за іспанські клуби Альбасете, Уеску та Естудіантес, і уругвайський Дефенсор Спортінг.

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України Андрій Войналович став гравцем литовського Таураге.