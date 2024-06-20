Потужна команда: Збірна Канади оголосила розширений склад на Олімпіаду-2024

Збірна Канади з баскетболу назвала попередній склад на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Розширена заявка із 20 гравців була опублікована на офіційному сайті організації.

Зокрема, до складу команди увійшли такі провідні гравці, як захисник Денвера Джамал Мюррей, форвард Міннесоти Ендрю Віггінс, гравець Оклахоми Шей Гілджес-Александер, баскетболіст Г’юстона Діллон Брукс, гравець Торонто Ар Джей Барретт та чемпіон НБА-2024 у складі Бостона Оша Бріссет.

До фінальної заявки увійдуть лише 12 баскетболістів.

Зазначимо, що Канада здобула пряму путівку на Олімпійські ігри, посівши третє місце на чемпіонаті світу у 2023 році.