Бадмінтон. Бугрова вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи

Українка Поліна Бугрова вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи 2026 року з бадмінтону в одиночному розряді серед жінок. У 1/8 фіналу вона в двох сетах обіграла представницю Туреччини Озге Байрак – 21:14, 21:9.

Інша українка, Євгенія Кантемір, також зустрічалася з представницею Туреччини, Несліхан Арін, і зазнала поразки у двох партіях – 10:21, 12:21.

Бугрова у чвертьфіналі зіграє з представницею Данії Мією Бліхвельдт. Цей поєдинок відбудеться у п'ятницю, 10 квітня, початок матчу – о 14:00 за київським часом.

Раніше Бугрова та Кантемір вийшли у півфінал у парному розряді, забезпечивши собі щонайменше бронзові нагороди. Нагадаємо, чемпіонат Європи 2026 року відбувається в італійській Уельві.