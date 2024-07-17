Вольфф: Ферстаппену не варто думати про перехід у Мерседес. Поки що

Керівник команди Формули-1 Мерседес Тото Вольфф вважає, що гонщику Ред Булл Максу Ферстаппену поки зараз думати про перехід у Мерседес.

Його слова наводить PlanetF1.

"Я думаю, нам все ще потрібно подивитися на себе і сказати, "що ми можемо зробити для того, щоб мати машину, яка здатна брати участь у гонках та змагатися за першість регулярно?" І я думаю, що в той момент, коли ми зможемо це зробити, ми можемо стати гаванню для найкращих гонщиків, включно з Ферстаппеном.

Але ми ще не досягли таких результатів, тому на його місці я б не розглядав такий крок. Поки що", — сказав Тото.