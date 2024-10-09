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У центрі Києва виставили болід Формули-1

Олександр Булава — 9 жовтня, 19:17
У центрі Києва виставили болід Формули-1

У центрі Києва виставили для огляду болід Формули-1, який належав команді Toyota.

Наразі автомобіль перебуває на огляді біля Національного транспортного університету.

Зазначимо, що Toyota TF108 був розроблений у 2008 році для участі в "королівських автоперегонах." На ньому брали участь в перегонах Ярно Труллі та Тім Глок, які за підсумками сезону розташувались поруч у загальному заліку пілотів – Труллі став 9-м, а Глок зайняв 10-ту позицію.

Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс. Завдяки цьому він скоротив відставання від Макса Ферстаппена з Ред Булл до 52 очок у загальному заліку пілотів.

Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.

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