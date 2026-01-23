Триразовий переможець 24 годин Ле-Мана отримав посаду в Ауді

Триразовий переможець гонки 24 години Ле-Мана та колишній пілот Формули-1 Аллан Макніш отримав посаду в Ауді.

Про це повідомляє Autohebdof1.

Досвідчений британець очолить програму з розвитку та підготовки пілотів Ауді, яка має на меті почати боротись найвищі нагороди до 2030 року.

"Інвестиції в чемпіонів майбутнього – це наріжний камінь нашої стратегії в Формулі-1. В особі Макніша ми отримаємо директора, який не тільки має неймовірний досвід, а й втілює дух нашої команди", – прокоментував призначення директор Ауді Джонатан Вітлі.

Зазначимо, що 56-річний Макніш три рази вигравав 24 години Ле-Ману – у 1998, 2008 та 2013 роках, зокрема дві на машинах Ауді. Також в його активі три перемоги в американській серії Ле-Мана.

У 2002 році британець був пілотом Тойоти, але за 17 гонок жодного разу не заїхав на подіум. Найкращий результат був у Малайзії – сьоме місце.

Раніше Ауді представили свою ліврею напередодні дебютуного сезону в Формулі-1.