Стало відоме ім'я майбутнього гоночного інженера Гамільтона

Команда Формули-1 Феррарі визначилась із постійним гоночним інженером Льюїса Гамільтона.

Про це повідомили у AutoRacer.

Так, з нового сезону помічником британця стане Седрік Мішель-Грожан, який до грудня 2025 року працював у Макларен перфоманс-інженером протягом дев'яти років, зокрема минулого сезону мав справу з болідом Оскара Піастрі.

Цікаво, що Мішель-Грожан ніколи не був гоночним інженером окремого пілота, але у Скудерії вірять в талант фахівця.

В сезоні-2025, який став дебютним для Льюїса у складі Феррарі, гоночним інженером пілота був Рікардо Адамі, з яким у британця не склалась комунікація. Зокрема, британець по радіо міг декілька разів протягом гонки нагадати своєму інженеру надати актуальну інформацію.

Нагадаємо, цей сезон італійця завершили на четвертому місці Кубку конструкторів з 398 заліковими балами. Пілоти команди Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон посіли 5 та 6 місце в особистому заліку – 242 та 156 очок відповідно.

Напередодні Феррарі провели презентацію нового боліда та лівреї на наступний сезон.