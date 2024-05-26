Леклер уперше виграв домашній Гран-прі Монако

Пілот Феррарі Шарль Леклер здобув упевнену перемогу в межах восьмого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Монако. Монегаск уперше тріумфував на трасі в Монте-Карло. Зазначимо, що перемога в Монако вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.

Для Шарля це шоста перемога у кар'єрі в "Королівських перегонах".

Другим став Оскар Піастрі з Макларен, трійку на п'єдесталі пошани замкнув Карлос Сайнс з Феррарі.

Гонка розпочалась з масштабної аварії вже на 1 колі. У першому повороті зіткнулися Оскар Піастрі та Карлос Сайнс, що призвело до проколу в іспанця, який вибув з боротьби в Монте-Карло. У хвості пелетону зіткнулися Серхіо Перес та обидва боліди Хаас. В результаті перегони були зупинені та відбувся рестарт.

Cranes lifting cars, marshals clearing the track



The clear up continues#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/heuNuToKYN — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Після відновлення перегонів було підтверджено вибуття чотирьох пілотів — Естебана Окона, Ніко Гюлькенберга, Кевіна Магнуссена та Серхіо Переса.

Водночас Леклер залишився лідером, Піастрі другим, а Сайнс зумів зберегти третю сходинку до фінішу після рестарту.

Результати Гран-прі Маямі

Шарль Леклер (Феррарі) Оскар Піастрі (Макларен) Карлос Сайнс (Феррарі) Ландо Норріс (Макларен) Джордж Расселл (Мерседес) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Льюїс Гамільтон (Мерседес) Юкі Цунода (РБ) Александр Албон (Вільямс) П'єр Гаслі (Альпін) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Даніель Ріккардо (РБ) Вальттері Боттас (Заубер) Ленс Стролл (Астон Мартін) Логан Сарджент (Вільямс) Чжоу Гуанью (Заубер)

Естебан Окон (Альпін)

Ніко Гюлькенберг (Хаас)

Серхіо Перес (Ред Булл)

Кевін Магнуссен (Хаас)





Особистий залік пілотів

1 (1). Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2 (2). Серхіо Перес (Ред Булл)

3 (3). Шарль Леклер (Феррарі)

4 (5). Ландо Норріс (Макларен)

5 (4). Карлос Сайнс (Феррарі)

6 (6). Оскар Піастрі (Макларен)

7 (7). Джордж Расселл (Мерседес)

8 (8). Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

9 (9). Льюїс Гамільтон (Мерседес)

10 (11). Юкі Цунода (РБ)

11 (10). Ланс Стролл (Астон Мартін)

12 (12). Олівер Берман (Феррарі)

13 (13). Ніко Гюлькенберг (Хаас)

14 (14). Данієль Ріккардо (РБ)

15 (17). Естебан Окон (Альпін)

16 (15). Кевін Магнуссен (Хаас)

17 (15). Александр Албон (Вільмас)

18 (18). Чжоу Гуанью (Заубер)

19 (19). П'єр Гаслі (Альпін)

20 (20). Вальттері Боттас (Заубер)

21 (21). Логан Сарджент (Вільямс)

Кубок конструкторів

1 (1). Ред Булл

2 (2). Феррарі

3 (3). Макларен

4 (4). Мерседес

5 (5). Астон Мартін

6 (6). РБ

7 (7). Хаас

8 (9). Альпін

9 (9). Вільямс

10 (10). Заубер





Наступна етап відбудеться в Канаді. Гонка запланована на 9 червня.