Леклер уперше виграв домашній Гран-прі Монако
Пілот Феррарі Шарль Леклер здобув упевнену перемогу в межах восьмого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Монако. Монегаск уперше тріумфував на трасі в Монте-Карло. Зазначимо, що перемога в Монако вважається однією з найпрестижніших в усьому автоспорті.
Для Шарля це шоста перемога у кар'єрі в "Королівських перегонах".
Другим став Оскар Піастрі з Макларен, трійку на п'єдесталі пошани замкнув Карлос Сайнс з Феррарі.
Гонка розпочалась з масштабної аварії вже на 1 колі. У першому повороті зіткнулися Оскар Піастрі та Карлос Сайнс, що призвело до проколу в іспанця, який вибув з боротьби в Монте-Карло. У хвості пелетону зіткнулися Серхіо Перес та обидва боліди Хаас. В результаті перегони були зупинені та відбувся рестарт.
Після відновлення перегонів було підтверджено вибуття чотирьох пілотів — Естебана Окона, Ніко Гюлькенберга, Кевіна Магнуссена та Серхіо Переса.
Водночас Леклер залишився лідером, Піастрі другим, а Сайнс зумів зберегти третю сходинку до фінішу після рестарту.
Результати Гран-прі Маямі
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Джордж Расселл (Мерседес)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- Юкі Цунода (РБ)
- Александр Албон (Вільямс)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
- Даніель Ріккардо (РБ)
- Вальттері Боттас (Заубер)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
- Логан Сарджент (Вільямс)
- Чжоу Гуанью (Заубер)
Естебан Окон (Альпін)
Ніко Гюлькенберг (Хаас)
Серхіо Перес (Ред Булл)
Кевін Магнуссен (Хаас)