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Леклер оцінив шанси Феррарі виграти Кубок конструкторів

Руслан Травкін — 18 вересня, 22:09
Леклер оцінив шанси Феррарі виграти Кубок конструкторів
Шарль Леклер (по центру)
Getty images

Пілок команди Формули-1 Шарль Леклер оцінив шанси у боротьбі за перемогу у Кубку конструкторів.

Його слова цитує racingnews365.

"Боротьба за Кубок конструкторів? У нас є всі шанси. Адже зараз наше відставання від лідерів становить 51 очко, а очки можуть набирати обидва гонщики команди. Так що це цілком можливо.

Тож у нас є всі шанси, є цілі, але перш ніж міркувати про боротьбу за титули, для початку нам потрібно покращити машину, щоб Феррарі могла на постійній основі боротися з лідерами, а не вигравати лише в тих випадках, коли конкурентам не вдається оптимізувати роботу своєї машини", – розповів Леклер.

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На Гран-прі Азербайджану Леклер виграв кваліфікацію, але у самій гонці посів друге місце.

Після 17 етапів Формули-1 в лідери вийшла команда Макларен – 476 очок. Ред Булл відстає на 20 балів. Феррарі замикає третю сходинку – 421.

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