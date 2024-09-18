Леклер оцінив шанси Феррарі виграти Кубок конструкторів

Пілок команди Формули-1 Шарль Леклер оцінив шанси у боротьбі за перемогу у Кубку конструкторів.

Його слова цитує racingnews365.

"Боротьба за Кубок конструкторів? У нас є всі шанси. Адже зараз наше відставання від лідерів становить 51 очко, а очки можуть набирати обидва гонщики команди. Так що це цілком можливо.

Тож у нас є всі шанси, є цілі, але перш ніж міркувати про боротьбу за титули, для початку нам потрібно покращити машину, щоб Феррарі могла на постійній основі боротися з лідерами, а не вигравати лише в тих випадках, коли конкурентам не вдається оптимізувати роботу своєї машини", – розповів Леклер.