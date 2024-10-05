Леклер дав оцінку власним виступам у сезоні-2024

Пілот команди Формули-1 Феррарі Шарль Леклер зізнався, що цього сезону у нього були різні періоди, але він радий, що зумів виграти Гран-прі Монако та Італії.

Його слова цитує Speed Week.

"З емоційного погляду сезон виходить досить суперечливим. З одного боку я виграв дві гонки, про перемогу в яких завжди мріяв – у Монако та Монці.

Але в той же час ми мали непрості періоди, коли у нас виникали труднощі з налаштуваннями боліда, коли ми переживали важкі фази в роботі з машиною, якою було важко керувати.

Тож якщо подивитися на сезон загалом, то у нас були як злети, так і падіння. Причому і злети, і падіння були сильні.



За відчуттями я можу сказати, що прогресую від гонки до гонки, від сезону до сезону. Сподіваюся, я зможу стати кращим", – зізнався Леклер.