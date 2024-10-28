Сайнс: Мені шкода, що я покидаю Феррарі

Пілот Феррарі Карлос Сайнс шкодує через свій відхід з команди у 2025 році.

Його слова передає RacingNews365.

"Дуже шкода покидати команду. Враховуючи, наскільки хороша машина, наскільки добре я їжджу останнім часом, це, очевидно, оптимістично, що я входжу в останні п'ять гонок на таких результатах. Водночас – це гірко-солодко, тому що я відчуваю, що Феррарі може бути в боротьбі за титул чемпіона світу в наступному році, а мене там не буде, щоб скористатися цим. І я відчуваю, що протягом останніх чотирьох років був досить важливою частиною цієї команди, і той факт, що я добре їжджу, швидкий з машиною і виходжу з неї через п'ять гонок, безумовно, залишає мене трохи... Я не знаю, як це сказати, але не з дуже хорошим почуттям", – сказав Сайнс.

Нагадаємо, іспанець здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики, обійшовши Ландо Норріса з Макларен та свого напарника Шарля Леклера. З 2024 року Сайнс сяде за кермо боліда Вільямс, його місце в Феррарі займе Льюїс Гамільтон з Мерседес.

Зазначимо, що для пілота "скудерії" це друга перемога у 2024 році, раніше він фінішував першим на Гран-прі Австралії. На Гран-прі Мексики Сайнс став першим за 8 років гонщиком, який переміг з поула. До цього останнім таким досягненням відзначився Льюїс Гамільтон у 2016 році.

Також варто додати, що 30-річний Сайнс – перший пілот Феррарі з 1990 року, який переміг на Гран-прі Мексики. Востаннє це вдавалося Алену Просту.