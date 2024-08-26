Ферстаппен — після Гран-прі Нідерландів: Ред Булл є над чим попрацювати

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен вважає, що його команда має помилки, над якими потрібно працювати.

Його слова передає Skysports.

"Останні кілька гонок не були фантастичними. У певному сенсі це викликало тривогу. Нам не потрібно панікувати, але ми намагаємося покращити ситуацію. Це те, над чим ми працюємо. Щось у машині ускладнило керування, і наразі це дуже важко визначити. Це погіршує наші показники на одному колі та на довгій дистанції. Позитивним був початок, але на досить ранньому етапі Ландо знайшов можливість мене обійти", — сказав Макс.

Зазначимо, нідерландець ставав чемпіоном Ф-1 останні три сезони. Цього року він також лідирує у заліку, набравши 295 очок за 15 Гран-прі. Наразі найближчим його суперником є Ландо Норріс із Макларен — 225.

На гонці у Зандворті, яка стала 200-ю для Макса він приїхав другим із відставанням у майже 23 секунди від Норріса, попри те, що перші 18 кіл був лідером на трасі. Це вже п'ята гонка поспіль, на якій пілот Ред Булл не може здобути першість. Останньою перемогою Ферстаппена на Гран-прі стала Іспанія.