Гран-прі Чехії у наступному сезоні повернеться до MotoGP

Гран-Прі Чехії, яке проходило у місті Брно, повернеться до календаря MotoGP у 2025 році.

Про це пише Crash.net.

Брно приймав популярний Гран-Прі майже щосезону з 1987 по 2020 рік, часто залучаючи понад 200 000 глядачів.

У період COVID-19 стан траси отримував мало фінансування, тому, захід зник з календаря MotoGP. Минулого року траса перейшла до інших рук, коли підприємець Карел Хубачек купив її у компанії Карела Абрахама-старшого.

Хубачек провів пресконференцію на трасі вчора, 23 жовтня, на якій були присутні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, де було підтверджено, що MotoGP повернеться до Брно з наступного сезону.