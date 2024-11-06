Заубер оголосили про відхід Боттаса та Чжоу, лідер Формули-2 стане новим пілотом команди
Stake F1 Team KICK Sauber
Команда Формули-1 Заубер оголосила про відхід обох пілотів команди, фіна Вальттері Боттаса та китайця Чжоу Гуаньюй, після завершення сезону 2024.
Про це йдеться у соцмережах команди, яка наступного року називатиметься Ауді.
"Після відкритих і конструктивних обговорень з Валттері Боттасом і Чжоу Гуанью ми дійшли висновку, що умови для продовження співпраці не можуть бути виконані, тому ми погодилися, що настав час розійтися.
Ми хотіли б подякувати обом за внесок, який вони зробили в команду протягом останніх трьох років. Вони були втіленням професіоналізму, використовуючи свій досвід і ентузіазм для підтримки нашого розвитку", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що відхід Вальттері Боттаса з Ф-1 означатиме, що вперше з 1988 року стартова решітка сезону буде без фінського гонщика.
Одне з місць в Заубері у 2025 році займе німецький гонщик команди Гаас Ніко Гюлькенберг. Також швейцарська команда оголосила, що лідер Формули-2 цього сезону Габріель Бортолето стане другим пілотом наступного року.