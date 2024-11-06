Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Заубер оголосили про відхід Боттаса та Чжоу, лідер Формули-2 стане новим пілотом команди

Станіслав Лисак — 6 листопада 2024, 10:57
Заубер оголосили про відхід Боттаса та Чжоу, лідер Формули-2 стане новим пілотом команди
Stake F1 Team KICK Sauber

Команда Формули-1 Заубер оголосила про відхід обох пілотів команди, фіна Вальттері Боттаса та китайця Чжоу Гуаньюй, після завершення сезону 2024.

Про це йдеться у соцмережах команди, яка наступного року називатиметься Ауді.

"Після відкритих і конструктивних обговорень з Валттері Боттасом і Чжоу Гуанью ми дійшли висновку, що умови для продовження співпраці не можуть бути виконані, тому ми погодилися, що настав час розійтися.
Ми хотіли б подякувати обом за внесок, який вони зробили в команду протягом останніх трьох років. Вони були втіленням професіоналізму, використовуючи свій досвід і ентузіазм для підтримки нашого розвитку", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відхід Вальттері Боттаса з Ф-1 означатиме, що вперше з 1988 року стартова решітка сезону буде без фінського гонщика.

Одне з місць в Заубері у 2025 році займе німецький гонщик команди Гаас Ніко Гюлькенберг. Також швейцарська команда оголосила, що лідер Формули-2 цього сезону Габріель Бортолето стане другим пілотом наступного року.

Формула 1 Ауді Заубер Чжоу Гуаньюй Вальттері Боттас Габріель Бортолето

Формула 1

Ферстаппен може стати 4-разовим чемпіоном у Лас-Вегасі: що для цього потрібно
Ферстаппен прокоментував перемогу на Гран-прі Бразилії – він стартував із 17-го місця
Ферстаппену пощастило: Норріс прокоментував результати Гран-прі Бразилії
Подвійний подіум Альпін, червоний прапор, схід пілотів: Ферстаппен виграв дощовий Гран-прі Бразилії
Ферстаппен перевершив 21-річний рекорд Шумахера

Останні новини