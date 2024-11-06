Заубер оголосили про відхід Боттаса та Чжоу, лідер Формули-2 стане новим пілотом команди

Команда Формули-1 Заубер оголосила про відхід обох пілотів команди, фіна Вальттері Боттаса та китайця Чжоу Гуаньюй, після завершення сезону 2024.

Про це йдеться у соцмережах команди, яка наступного року називатиметься Ауді.

"Після відкритих і конструктивних обговорень з Валттері Боттасом і Чжоу Гуанью ми дійшли висновку, що умови для продовження співпраці не можуть бути виконані, тому ми погодилися, що настав час розійтися.

Ми хотіли б подякувати обом за внесок, який вони зробили в команду протягом останніх трьох років. Вони були втіленням професіоналізму, використовуючи свій досвід і ентузіазм для підтримки нашого розвитку", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що відхід Вальттері Боттаса з Ф-1 означатиме, що вперше з 1988 року стартова решітка сезону буде без фінського гонщика.

After open and constructive discussions with Valtteri Bottas and Zhou Guanyu, we mutually concluded that conditions to continue together could not be met so we agreed that it is time to part ways. We would like to thank both for the contribution they have made to the team in the… pic.twitter.com/Gaqmu5trt7 — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) November 6, 2024

Одне з місць в Заубері у 2025 році займе німецький гонщик команди Гаас Ніко Гюлькенберг. Також швейцарська команда оголосила, що лідер Формули-2 цього сезону Габріель Бортолето стане другим пілотом наступного року.