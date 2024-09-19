Ферстаппен розповів, що очікує від боліда Ред Булл на Гран-прі Сінгапуру

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен поділився очікуваннями від виступів боліда команди на Гран-прі Сінгапуру.

Його слова цитує сайт Формули-1.

"Наша машина загалом не дуже добре працює на трасі з великою кількістю нерівностей та жорстких поребриків. Але саме це відрізняє трасу у Сінгапурі. Тож нам потрібно буде постаратися стабілізувати роботу боліда.



Я навіть не знаю з чого почати. Я впевнений, що ми здатні на більше, здатні виступити краще, ніж торік. Але при цьому конкуренти стали сильнішими. Скажімо так, я точно постараюся потрапити до третього сегменту кваліфікації, але чогось більшого сказати не можу", – сказав Макс.