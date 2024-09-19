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Ферстаппен розповів, що очікує від боліда Ред Булл на Гран-прі Сінгапуру

Руслан Травкін — 19 вересня, 17:51
Ферстаппен розповів, що очікує від боліда Ред Булл на Гран-прі Сінгапуру
Макс Ферстаппен
Getty images

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен поділився очікуваннями від виступів боліда команди на Гран-прі Сінгапуру.

Його слова цитує сайт Формули-1.

"Наша машина загалом не дуже добре працює на трасі з великою кількістю нерівностей та жорстких поребриків. Але саме це відрізняє трасу у Сінгапурі. Тож нам потрібно буде постаратися стабілізувати роботу боліда.


Я навіть не знаю з чого почати. Я впевнений, що ми здатні на більше, здатні виступити краще, ніж торік. Але при цьому конкуренти стали сильнішими. Скажімо так, я точно постараюся потрапити до третього сегменту кваліфікації, але чогось більшого сказати не можу", – сказав Макс.

Нагадаємо, що FIA вирішила додати четверту зону ДРС на трасу Марина Бей, де на вихідних пройде Гран-прі Сінгапуру

Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

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