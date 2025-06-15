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Це дуже важко, – Гамільтон оцінив болід Феррарі

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 12:19
Це дуже важко, – Гамільтон оцінив болід Феррарі
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Легендарний пілот Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про болід, яким йому доводиться керувати у поточному сезоні Формули-1.

Слова британця наводить ESPN.

"Ця машина – як людина, яка не вміє танцювати, не відчуває ритм. Це дуже важко – навчити танцю того, хто його взагалі не розуміє та не відчуває", – розповів Гамільтон.

Нагадаємо, досвідчений пілот приєднався до Феррарі від початку сезону-2025, про що було оголошено у лютому 2024-го.

Цьогоріч він набрав 71 очко та ще не підіймався на подіум в основних гонках. Однак, Гамільтон виграв спринт у Шанхаї та фінішував третім у короткому заїзді в Маямі.

Напередодні відбулась кваліфікація Гран-прі Канади, де Льюїс посів п'яте місце.

Льюїс Гамільтон Формула 1 Феррарі

Льюїс Гамільтон

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