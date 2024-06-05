Hyundai розглядає можливість увійти у Формулу-1

Корейський автовиробник Hyundai дуже зацікавлений у дебюті в Формулі-1.

Про це повідомляє видання Motorsportweek.

Керівництво компанії планує розширення гоночної програми — крім участі в чемпіонаті світу з ралі, також дебютувати у Формулі-1.

Заводську команду Hyundai в World Rally Championship очолює Сіріль Абітбуль, який раніше керував командою Renault у Ф-1. Найімовірніше, саме йому буде запропоновано стати на чолі нового проєкту.

У Hyundai не хочуть йти шляхом Майкла Андретті, який намагається створити команду з нуля, а планують купити одну з чинних команд Формули-1, як це зробили в Audi.

Зазначається, що наразі жодна з команд Ф-1 не продається, принаймні публічно. Однак не виключено, що щедра пропозиція Hyundai може зацікавити когось із нинішніх власників команд.

Раніше ми повідомляли, що Андретті переманив до своєї команди топменеджера Формули-1.