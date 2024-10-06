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Чемпіон Автоспорт

Гілл назвав фаворитів на титул чемпіона Формули-1 на наступні роки

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 07:52
Гілл назвав фаворитів на титул чемпіона Формули-1 на наступні роки
Getty images

Деймон Гілл колишній пілот боліда Формули-1 та чемпіон світу 1996 року вважає що пілоти Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі, а також гонщики Мерседес і Феррарі Джордж Рассел і Шарль Леклер мають можливість стати чемпіонами в наступні роки.

Його слова передає Racingnews365.

"Ландо Норріс справді має всі задатки та якості, щоб стати чемпіоном. Я думаю, що він дійсно незадоволений другим місцем, тому що ви могли бачити це, наприклад, у коментарях, які він робив під час літньої перерви. Його не влаштовує бути просто хорошим. Він хоче бути найкращим.

Якщо ви дасте Піастрі ще кілька сезонів, приблизно стільки ж, скільки Ландо, ви дійсно побачите, що він багато чому навчився. Він показує, що має талант і відданість, необхідну чемпіону. Я дійсно вражений ним.

Говорячи про майбутніх чемпіонів, я б не забув про Джорджа Рассела. Я дійсно думаю, що у нього є шанс виграти титул, і якщо ви запитаєте мене, те ж саме можна сказати і про Шарля Леклера", – сказав Гілл.

Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс.

Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.

Формула 1 Шарль Леклер Ландо Норріс Джордж Рассел Феррарі Ред Булл Оскар Піастрі

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