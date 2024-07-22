Марко: Ред Булл не звикли до такої боротьби із суперниками

Радник Ред Булл Гельмут Марко сказав, що команда не звикла до такої запеклої боротьби із суперниками.

Його слова передає Orf.

"Нам терміново потрібна перерва. У перших трьох гонках ми думали, що на нас чекає точно такий самий сезон, як торік, але потім стався раптовий поворот подій.

Макс до такого не звик, і ми не звикли до того, що доводиться так завзято боротися із суперниками. Звісно, така боротьба подобається вболівальникам і пресі, але, врешті-решт, ми повинні впоратися з ситуацією.

Ми, як і раніше, лідируємо в особистому заліку та Кубку конструкторів. Попереду ще багато етапів, тому немає сенсу думати, що все втрачено. Але ми більше не можемо собі дозволити робити навіть найменші помилки", — сказав фахівець.