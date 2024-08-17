Марко: Сайнс підписав угоду із Вільямс через відсутність альтернатив

Радник команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко сказав, що Карлос Сайнс підписав контракт із Вільямс через відсутність альтернативних шляхів.

Його слова передає Motorsport.

"Цілком зрозуміло, що Карлос Сайнс вирішив піти у Вільямс, тому що які б були альтернативи? Ауді точно не будуть такими сильними наступного року, якщо ви подивитеся на їхні успіхи. А в Альпін ви не знаєте, чи отримають вони двигуни Мерседес у 2025 році чи ні до 2026 року. Я б сказав, що це було для нього найкраще рішення в цій ситуації", — заявив фахівець.

Нагадаємо, із 2025 року замість Сайнса у Феррарі виступатиме 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який наразі є гонщиком Мерседес. Раніше керівник "скудерії" Фредерік Вассер заявив, що іспанець зробить чудовий внесок у розвиток Вільямс.