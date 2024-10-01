Гамільтон розповів про найважчий момент після підписання контракту з Феррарі

Семиразовий чемпіон світу Формули-1 Льюїс Гамільтон розповів, що найважчим після підписання контракту з Феррарі, було розповісти про це керівнику Мерседес, Тото Вольффу.

Його слова передає RacingNews365.

"Це були американські гірки емоцій з того моменту, як я підписав контракт. Я повинен був сказати своєму босу, і це було жахливо. Водночас – це неймовірно хвилююче, тому що я пам'ятаю, як у дитинстві спостерігав за Міхаелем Шумахером. Кожен водій дивиться на машину і думає як би це було – опинитися в червоному кокпіті", – сказав Гамільтон.

39-річний гонщик посідає шосте місце в поточному заліку пілотів після двох перемог на Гран-прі в сезоні 2024 року. Наприкінці сезону-2024 він перейде до Феррарі після 12 років роботи в Мерседес. Напередодні технічний директор команди заявив, що "срібні стріли" планують відсвяткувати одну з останніх гонок Гамільтона за команду.