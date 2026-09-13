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Визначився чемпіон Формули-3 2026 року

Олег Дідух — 13 вересня 2026, 12:48
Визначився чемпіон Формули-3 2026 року
Уго Угочукву
Getty Images

Американський пілот команди Campos Racing Уго Угочукву став чемпіоном Формули-3 2026 року. Заключний етап сезону відбулася у неділю, 13 вересня, у іспанському Мадриді.

Заключну гонку виграв фін Туука Тапонен, який випередив Угочукву та бразильця Педро Клеро з Rodin Motorsport. У підсумковому загальному заліку Тапонен став третім із 109 очками в активі.

Угочукву ж виграв чемпіонат зі 159 балами. Він на 14 очок випередив британця Фредді Слейтера з команди Trident.

Підсумковий загальний залік:

  1. Уго Угочукву (Campos Racing) — 159 очок.
  2. Фредді Слейтер (Trident) — 145.
  3. Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 109.
  4. Таїто Като (ART Grand Prix) — 105.
  5. Теофіл Наель (Campos Racing) — 88.
  6. Педро Клеро (Rodin Motorsport) — 88.
  7. Ернесто Рівера (Campos Racing) — 87.
  8. Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 71.
  9. Хію Ямакосі (Van Amersfoort Racing) — 71.
  10. Ноа Стремстед (Trident) — 65.

Зазначимо, що 13 вересня також завершиться сезон у Формулі регіонального європейського чемпіонату (FREC). Напередодні у першій гонці фінального етапу в Гоккенгаймі українець Олександр Бондарев фінішував восьмим.

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