Визначився чемпіон Формули-3 2026 року
Уго Угочукву
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Американський пілот команди Campos Racing Уго Угочукву став чемпіоном Формули-3 2026 року. Заключний етап сезону відбулася у неділю, 13 вересня, у іспанському Мадриді.
Заключну гонку виграв фін Туука Тапонен, який випередив Угочукву та бразильця Педро Клеро з Rodin Motorsport. У підсумковому загальному заліку Тапонен став третім із 109 очками в активі.
Угочукву ж виграв чемпіонат зі 159 балами. Він на 14 очок випередив британця Фредді Слейтера з команди Trident.
Підсумковий загальний залік:
- Уго Угочукву (Campos Racing) — 159 очок.
- Фредді Слейтер (Trident) — 145.
- Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 109.
- Таїто Като (ART Grand Prix) — 105.
- Теофіл Наель (Campos Racing) — 88.
- Педро Клеро (Rodin Motorsport) — 88.
- Ернесто Рівера (Campos Racing) — 87.
- Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 71.
- Хію Ямакосі (Van Amersfoort Racing) — 71.
- Ноа Стремстед (Trident) — 65.
Зазначимо, що 13 вересня також завершиться сезон у Формулі регіонального європейського чемпіонату (FREC). Напередодні у першій гонці фінального етапу в Гоккенгаймі українець Олександр Бондарев фінішував восьмим.