Визначився чемпіон Формули-3 2026 року

Американський пілот команди Campos Racing Уго Угочукву став чемпіоном Формули-3 2026 року. Заключний етап сезону відбулася у неділю, 13 вересня, у іспанському Мадриді.

Заключну гонку виграв фін Туука Тапонен, який випередив Угочукву та бразильця Педро Клеро з Rodin Motorsport. У підсумковому загальному заліку Тапонен став третім із 109 очками в активі.

Угочукву ж виграв чемпіонат зі 159 балами. Він на 14 очок випередив британця Фредді Слейтера з команди Trident.

Підсумковий загальний залік:

Уго Угочукву (Campos Racing) — 159 очок. Фредді Слейтер (Trident) — 145. Туукка Тапонен (MP Motorsport) — 109. Таїто Като (ART Grand Prix) — 105. Теофіл Наель (Campos Racing) — 88. Педро Клеро (Rodin Motorsport) — 88. Ернесто Рівера (Campos Racing) — 87. Брандо Бадоер (Rodin Motorsport) — 71. Хію Ямакосі (Van Amersfoort Racing) — 71. Ноа Стремстед (Trident) — 65.

Зазначимо, що 13 вересня також завершиться сезон у Формулі регіонального європейського чемпіонату (FREC). Напередодні у першій гонці фінального етапу в Гоккенгаймі українець Олександр Бондарев фінішував восьмим.