Норріс забрав поул на Гран-прі Угорщини, Піастрі та Ферстаппен — у трійці

Відбулася кваліфікація у межах Гран-прі Формули-1 в Угорщині. Найкращий час показав пілот Макларена Ландо Норріс. Це третій поул у кар'єрі британця.

Норріс у своїй найкращій спробі випередив напарника Оскара Піастрі на 0,022 секунди. Третім став Макс Ферстаппен із Ред Булл, який програв переможцю кваліфікації 0,046 секунди.

Результати кваліфікації Гран-прі Угорщини

Кваліфікація завершилася червоними прапорами через аварію Юки Цуноди. Крім того, пілот Ред Булла Серхіо Перес у першому сегменті кваліфікації вилетів у бар'єри та розбив болід.

Також невдало сесія склалася для пілота Мерседеса Джорджа Расселла, який вибув у першому сегменті.

Ферстаппен впевнено лідирує у загальному заліку Формули-1, випереджаючи Норріса на 84 очки. Головна гонка Гран-прі Угорщини відбудеться у неділю, 21 липня. Початок — о 16:00 за Києвом.