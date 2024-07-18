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Ферстаппен: З нетерпінням чекаю на гонку в Угорщині

Андрій Яросименко — 18 липня, 07:54
Ферстаппен: З нетерпінням чекаю на гонку в Угорщині

Пілот Формули-1 команди Ред Булл Макс Ферстаппен з нетерпінням чекає на Гран-прі Угорщини.

Його слова передає пресслужба команди.

"В Угорщині цікава траса, і ми з нетерпінням чекаємо на гонку цього тижня. Траса дуже вузька і звивиста, з дуже технічним другим сектором; крім того, на цьому тижні буде трохи тепліше. Сільверстоун був складним для нас, хоча ми прийняли всі правильні рішення, нам ще є над чим працювати та вдосконалюватися у другій половині сезону. Я повернувся на базу і разом з командою працював на симуляторі, готуючись до майбутнього Гран-прі.

Минулого року ми провели блискучу гонку в Угорщині, в нас залишилися хороші спогади, адже ми здобули 12 перемог поспіль. Сподіваємося, що цього року ми знову зможемо досягти хорошого командного результату", — сказав Макс.

Нагадаємо, 13 етап Формули-1 — Гран-прі Угорщини пройде з 19 по 23 липня. На минулому етапі у Великій Британії Макс перетнув фінішну пряму другим. Переможцем став пілот Мерседес Льюїс Гамільтон, третім прийшов Ландо Норріс із Макларен.

Гран-прі Угорщини Макс Ферстаппен Формула 1

Макс Ферстаппен

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