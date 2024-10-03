Формула-1 відмовилась від проведення спринту для новачків у 2024 році

Вчора, 2 жовтня на засіданні комісії Формули-1 було вирішено не проводити "гонку новачків" у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба F-1.

"Обговорювалася концепція "гонки новачків", яка буде додана до розкладу післясезонних тестів 2024 року в Абу-Дабі. Хоча концепція отримала широку підтримку, було визначено, що через часові та організаційні обмеження захід не відбудеться у 2024 році, і обговорення продовжуватиметься для формулювання потенційної концепції та плану на 2025 рік", – пресслужба.

Зазначимо, що у можливій гонці мали брати участь новачки Формули-1. Спринт мав проходити після Гран-прі Абу-Дабі, а взяти участь у ньому мали 10 пілотів. Команда Ред Булл навіть назвала кандидатів на цю подію.

Також на засідання обговорювалися нові правила, технічний регламент та фінансові положення на 2026 рік.

Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс.

Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.