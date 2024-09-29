Рованперя виграв Ралі Чилі WRC, Ож'є не фінішував

Фінський гонщик Калле Рованперя зі штурманом Йоне Халтуненом здобули перемогу на Ралі Чилі-2024.

Друге місце посів британський дует Ельфін Еванс та Скотт Мартін. Вони як і переможці представляють команду Toyota GAZOO Racing.

Третій результат показали естонці Отт Тянак та Мартін Ярвеоя. Переможець попереднього Ралі Тьєррі Невілль став четвертим.

Зазначимо, що француз Себастьян Ож'є, який претендує на чемпіонство, не зумів фінішувати – він зійшов з дистанції після удару об камінь на восьмій спец ділянці.

WINNERS OF RALLY CHILE!🥳🏆



On top of the win we also finished P2 on the Power Stage and Super Sunday standings and got a pretty much a perfect points score as a team which really helps us in the manufacturers' title race!🙌#KR69 #ToyotaGAZOORacing #RallyChile🇨🇱 pic.twitter.com/3Q97Pk80Hw — Kalle Rovanperä (@KalleRovanpera) September 29, 2024

Нагадаємо, що до завершення сезону залишилося два етапи – у центральній Європі (Чехія, Австрія, Німеччина) та в Японії.

Результати Ралі Чилі-2024:

Калле Рованперья (Toyota Gazoo Racing WRT) 2:58:59,9; Елфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +23,4; Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +43,9; Тьєррі Невілль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:01,1; Адріан Фурмо (M-Sport Ford WRT) +2:02,7; Самі Паярі (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:39,7; Грегуар Манстер (M-Sport Ford WRT) +2:47,7; Йоан Россел (PH Sport) +8:31,4; Микола Грязін (Toksport WRT) +8:48.7; Гас Грінсміт (Toksport WRT 3) +8:52,1;

За підсумками цього етапу у лідери вийшов Невілль. Ож'є після двох невдалих гонок тепер посідає лише третє місце.