Ферстаппен: У нас є конкурентоздатний болід

Нідерландський автогонщик Макс Ферстаппен сказав, що в Ред Булл є конкурентоспроможний болід, над яким працює вся команда.

Його слова передає Racingnews365.

"Я вже говорив про це раніше, і звичайно, люди обговорюють це, але найголовніше, що у нас є дуже конкурентоспроможний болід на майбутнє. На цей момент він дуже тісний, але ми з командою працюємо над його покращенням. Я вже говорив про це команді, ми зосереджені на наступному році, щоб спробувати знову стати конкурентоспроможними", — сказав Макс.

Нагадаємо, нещодавно Макс тріумфував на Гран-прі Іспанії. Для нідерландця ця перемога стала 61-ю загалом у Ф-1.