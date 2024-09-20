Ферстаппен незадоволений станом боліда Ред Булл після практик Гран-прі Сінгапуру

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен поскаржився на зчеплення боліда, він заявив, що це стало основною проблемою поганого виступу на практиках Гран-прі Сінгапуру.

Його слова передає Racingnews365.

"Було дуже важко. У нас не було того зчеплення, якого ми хотіли. Вибоїни та бордюри були меншою проблемою, якщо чесно. Я більше боровся зі зчепленням в цілому, тому є кілька речей, на які варто звернути увагу для покращення", – сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, 18-й етап чемпіонату Формули-1 на трасі Марина Бей розпочався сьогодні, 20 вересня. Гонщики провели першу практику, перемогу на якій здобув пілот Феррарі Шарль Леклер. Макс Ферстаппен прибув четвертим, а Серхіо Перес – 14.

Друга практика була гіршою для нідерландця, протягом усієї гонки його болід поводив себе дивно, а наприкінці Макс вилетів із траси, та посів 15 місце. Перес розташувався на восьмій позиції.