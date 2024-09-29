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Ферстаппен критикує графік Формули-1: Нам потрібно дійти компромісу

Андрій Яросименко — 29 вересня, 14:35
Ферстаппен критикує графік Формули-1: Нам потрібно дійти компромісу
Getty images

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен невдоволений напруженим графіком Формули-1, коли етапи відбуваються в різних часових поясах.

Його слова передає Motorsportweek.

"Я завжди говорив, що етапів у календарі Формули-1 дуже багато. Але особисто для мене це невдоволення більше пов'язане з необхідністю здійснювати багато перельотів і різницею часових поясів між етапами у Вегасі та Катарі.

Ти летиш практично на інший кінець земної кулі. Зрозуміло, також це залежить і від фактора продажу квитків тощо. Але нам потрібно дійти якогось компромісу, зійшовшись у середині, хіба ні? Тому що переліт із Вегаса до Катару дуже довгий.

Просто до кінця сезону, коли ви всі втомилися, люди виснажені, у такій ситуації набагато легше захворіти, наприклад. Довгі перельоти в такій ситуації на користь явно не йдуть", – сказав Макс.

Нагадаємо, наразі у Формулі-1 триває осіння павза після Гран-прі Сінгапуру. Гонки повернуться 18 жовтня, коли розпочнеться Гран-прі США в Остіні.

Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

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