Ферстаппен критикує графік Формули-1: Нам потрібно дійти компромісу

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен невдоволений напруженим графіком Формули-1, коли етапи відбуваються в різних часових поясах.

Його слова передає Motorsportweek.

"Я завжди говорив, що етапів у календарі Формули-1 дуже багато. Але особисто для мене це невдоволення більше пов'язане з необхідністю здійснювати багато перельотів і різницею часових поясів між етапами у Вегасі та Катарі.

Ти летиш практично на інший кінець земної кулі. Зрозуміло, також це залежить і від фактора продажу квитків тощо. Але нам потрібно дійти якогось компромісу, зійшовшись у середині, хіба ні? Тому що переліт із Вегаса до Катару дуже довгий.

Просто до кінця сезону, коли ви всі втомилися, люди виснажені, у такій ситуації набагато легше захворіти, наприклад. Довгі перельоти в такій ситуації на користь явно не йдуть", – сказав Макс.