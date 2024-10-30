Ферстаппен став на захист Переса: Його форма – не найбільша проблема Ред Булл

Триразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен став на захист свого напарника в Ред Булл Серхіо Переса.

Його слова передає RacingNews365.

"Я маю на увазі, що на цей час форма Серхіо не наша найбільша проблема. Нам потрібно покращити нашу машину, тому що якщо болід буде кращим, природно, Чеко покращиться.

Але я не думаю про такі сценарії, я думаю лише про те, як я можу бути швидшим з машиною. Остін був багатообіцяючим, але в Мексиці ми були справді невдалими, і я просто сподіваюся, що в Бразилії ми знову зможемо бути більш конкурентоспроможними", – сказав Ферстаппен.