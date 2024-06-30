Ферстаппен — про аварію з Норрісом: Це смішно, що я мав зробити

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вважає, що не винен в аварії між ним та британським пілотом Макларен Ландо Норрісом, яке відбулося на Гран-прі Австрії.

Про це нідерландець розповів своїй команді по радіо після завершення гонки.

"Це смішно. Ти можеш просто відправити болід направо і наліво. Що ти хочеш, щоб я робив?", — сказав Ферстаппен.

Макс Ферстаппен та Ландо Норріс тривалий час вели близьку боротьбу за перемогу в Австрії. На 64-му колі британець та нідерландець зіткнулися в третьому повороті та обидва пробили колеса, що дозволило Расселлу виграти етап.

Наступний етап Формули-1 відбудеться у Великій Британії. Основна гонка розпочнеться 7 липня, о 17:00 за київським часом.