Феррарі виграла суд в Астон Мартін щодо скандального інженера Енріко Карділе, який розпочав свою взаємодію з командою попри чинну заборону в контракті зі Скудерією.

Про це повідомляє The Race.

Суд Модени встав на сторону Феррарі та заборонив Карділе працювати в Астон Мартін до 18 липня 2025 року.

" Суд встановив, що наш колишній працівник уже порушив угоду з Феррарі про відмову від конкуренції, що була підписана саме для того, щоб не дозволити іншим командам F1 отримати несправедливу перевагу, призначивши Карділе раніше дозволеного терміну та завдавши непоправної шкоди Феррарі", – заявили в італійському колективі.

Своєю чергою, в Астон Мартін відмовились від будь-яких коментарів та зазначили, що цією справою займаються представники команди в Італії.

Раніше Фернандо Алонсо відзначив прогрес, якого Астон Мартін змогли досягти за підсумками передсезонних тестів у Бахрейні.