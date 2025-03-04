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Феррарі виграла суд в Астон Мартін щодо скандального інженера

Володимир Максименко — 4 березня 2025, 12:22
Феррарі виграла суд в Астон Мартін щодо скандального інженера
Болід Феррарі SF-25
Скудерія Феррарі

Феррарі виграла суд в Астон Мартін щодо скандального інженера Енріко Карділе, який розпочав свою взаємодію з командою попри чинну заборону в контракті зі Скудерією.

Про це повідомляє The Race.

Суд Модени встав на сторону Феррарі та заборонив Карділе працювати в Астон Мартін до 18 липня 2025 року.

"Суд встановив, що наш колишній працівник уже порушив угоду з Феррарі про відмову від конкуренції, що була підписана саме для того, щоб не дозволити іншим командам F1 отримати несправедливу перевагу, призначивши Карділе раніше дозволеного терміну та завдавши непоправної шкоди Феррарі", – заявили в італійському колективі.

Своєю чергою, в Астон Мартін відмовились від будь-яких коментарів та зазначили, що цією справою займаються представники команди в Італії.

Раніше Фернандо Алонсо відзначив прогрес, якого Астон Мартін змогли досягти за підсумками передсезонних тестів у Бахрейні.

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