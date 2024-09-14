17-річний українець виграв етап молодіжного чемпіонату світу

17-річний українець Назар Парніцький став переможцем етапу молодіжного чемпіонату світу зі спідвею, який відбувся у латвійській Ризі.

Українець здобув перемогу та встановив історичне досягнення, адже до цього представникам України не вдавалося перемагати на такому рівні.

Останній етап ЧС відбудеться 27 вересня у Польщі. Наразі українець перебуває на другій позиції у рейтингу чемпіонату. Його відставання від лідера складає 8 пунктів.