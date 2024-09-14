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17-річний українець виграв етап молодіжного чемпіонату світу

Олександр Булава — 14 вересня, 13:17
17-річний українець виграв етап молодіжного чемпіонату світу

17-річний українець Назар Парніцький став переможцем етапу молодіжного чемпіонату світу зі спідвею, який відбувся у латвійській Ризі.

Українець здобув перемогу та встановив історичне досягнення, адже до цього представникам України не вдавалося перемагати на такому рівні.

Останній етап ЧС відбудеться 27 вересня у Польщі. Наразі українець перебуває на другій позиції у рейтингу чемпіонату. Його відставання від лідера складає 8 пунктів.

Зазначимо, що Назар з2022 року виступав за команду Унія з польського міста Лєшно, а у січні 2023 року підписав угоду з клубом Marchenko Speedway Racing.

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