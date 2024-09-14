17-річний українець виграв етап молодіжного чемпіонату світу
17-річний українець Назар Парніцький став переможцем етапу молодіжного чемпіонату світу зі спідвею, який відбувся у латвійській Ризі.
Українець здобув перемогу та встановив історичне досягнення, адже до цього представникам України не вдавалося перемагати на такому рівні.
Останній етап ЧС відбудеться 27 вересня у Польщі. Наразі українець перебуває на другій позиції у рейтингу чемпіонату. Його відставання від лідера складає 8 пунктів.
Зазначимо, що Назар з2022 року виступав за команду Унія з польського міста Лєшно, а у січні 2023 року підписав угоду з клубом Marchenko Speedway Racing.