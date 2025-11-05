Батька дворазового чемпіона світу з ралі звинувачують у податковому шахрайстві

Колишнього гонщика ралі Харрі Рованперя, батька дворазового чемпіона світу з ралі Калле Рованпера, звинувачують у податковому шахрайстві.

Про це повідомляє Iltalehti.fi.

Справу було подано до Центрального районного суду Фінляндії у жовтні. Зацікавленою стороною є Податкова адміністрація, інших відповідачів у кримінальній справі немає.

Суд ще не призначив дату слухання у справі 59-річного Рованпері.

Харрі брав участь у Чемпіонаті світу з ралі з 1993 по 2006 рік. Єдина перемога в чемпіонаті світу з ралі в його кар'єрі була здобута у Швеції в 2001 році. Він фінішував на подіумі загалом 15 разів.

Журналісти Iltalehti намагалися зв'язатися з колишнім гонщиком, але він не захотів коментувати це питання на цьому етапі.

Нагадаємо, його син Калле оголосив про завершення кар'єри у ралі наприкінці цього року.